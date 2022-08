Juventus, Kostic: “Ho fatto di tutto per venire qui”

Filip Kostic dopo aver già giocato la prima partita con la maglia della Juventus, si è presentato in sala stampa per raccontare le sue emozioni dopo il debutto all’Allianz Stadium:«Sono molto felice. Non ho seguito tanto la trattativa che mi ha portato alla Juventus, dal primo contatto a quello finale, posso dire però che ho fatto di tutto per venire qui, Seguo la Juve e la Serie A fin da quando ero piccolino».

Amicizia con Vlahovic - «É fantastico essere arrivato qui e trovare Dusan. Quando eravamo in nazionale mi ha chiesto un mio pensiero sulla Juventus e mi ha detto che sarebbe stato molto felice di avermi qui con lui, parlandomi molto bene del club. E quando sono arrivato si è concretizzato tutto quello che mi aveva detto. L’azione ideale tra me e lui? Un buon assist ai 16 metri in area di rigore. La mentalità dei giocatori e del club è chiaramente quella di andare sempre verso la vittoria. Sono pronto a dare il massimo. La mia posizione in campo? Decide il mister, gioco dove mi dice lui. Il mio compito è quello di fornire i migliori palloni per gli attaccanti, sono qui per questo».