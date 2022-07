Juventus, la carica di Danilo: “Dobbiamo tornare a vincere. Ecco cosa farà la differenza”

Il giocatore ha iniziato parlando dell'ultima amichevole negli States che la Juventus affronterà contro il Real Madrid: "Sarà una bella partita, contro il Real, emozionante anche per me, che ho trascorso a Madrid due anni. Stiamo lavorando bene in questi giorni, sperimentando nuove situazioni di gioco. Per esempio stiamo lavorando su quella che deve essere, in senso positivo, la nostra “arroganza”, nell’essere sempre propositivi e nell’aver voglia di comandare il gioco", le parole di Danilo.