Juventus, la cena di Agnelli con i club “amici” nelle carte della Procura

Si allarga il caso Juventus con nuove intercettazioni che fanno salire alla ribalta tante novità clamorose. Il Messaggero ha elencato le squadre "amiche" della Juventus di Agnelli. "Quella cena segreta di Agnelli con sei club e i vertici del calcio" è il titolo del quotidiano in merito all'inchiesta che riguarda la Vecchia Signora. Un "incontro organizzato in via riservata" tra Andrea Agnelli e gli esponenti di sei squadre di serie A, alla presenza dei vertici della Lega calcio e della Figc. Un episodio finito nelle carte dell'inchiesta sui conti della Juventus. A parlarne è la Procura di Torino nel passaggio della richiesta di custodia cautelare, avanzata a giugno, dedicato a presunti rapporti di partnership del club bianconero con altre società italiane e straniere (tra queste, Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Empoli, Udinese, Grosseto, Parma, Pisa, Monza, Cosenza, Pescara, Lugano, Basilea, Sion, Olympique des Alpes). La Procura di Torino ha chiamato in causa l'ex presidente della Juve, che è indagato per: manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali di società quotata in Borsa; emissione di fatture false; ostacolo dell’esercizio delle funzioni dell’Autorità di vigilanza. La Juventus, per responsabilità dell’ente per reati societari, abusi di mercato, manipolazioni e reati tributari.