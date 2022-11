Juventus, la Curva Sud dopo le dimissioni di Agnelli: “E’ la nostra vittoria”

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia che ha scosso il calcio italiano e non solo: il Consiglio di Amministrazione della Juventus , compreso il presidente Andrea Agnelli , si è dimesso. La notizia è stata accolta in modo positivo della Curva Sud bianconera, parte più calda della tifoseria della squadra di Torino. Questo il messaggio lanciato dal gruppo organizzato tramite la pagina Instagram:

"Finalmente l’hai capito. Questo è il nostro giorno. Questo è il giorno per chi come noi non ha mai smesso di lottare nemmeno per un secondo. Questo è il giorno della vendetta e della giustizia. Questo è il giorno che aspettavamo da troppo tempo. Questo è il giorno della nostra vittoria. Solo gli ultras vincono sempre". E ancora: "Festa Nazionale".