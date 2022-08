Juventus, la promessa di Vlahovic a Di Maria…

Buona la prima in casa Juventus . Debutto ok con un bel 3-0 al Sassuolo nella prima giornata di campionato. A segno Angel Di Maria e poi Dusan Vlahovic con una doppietta. Una rete su rigore per il serbo e una su assist proprio del neo acquisto argentino.

FEELING - A livello personale Vlahovic ha detto: "Ho lavorato tutta l'estate, non sono ancora al 100% perché ho avuto un problema non semplice da risolvere. Sto lavorando per tornare al massimo", le sue parole. Poi la promessa a DI Maria: "Giocare con lui è una sensazione incredibile, un grandissimo piacere giocare con un campione così. Lo ringrazio per l'assist, spero di riceverne altri e di poter ricambiare presto. Si è meritato gli applausi, da parte di tutti".