Juventus, la situazione infortunati in vista del derby

La notte infausta per la Juve nella tana del Maccabi Haifa è iniziata non al 90’ ma al 25’ quando si è infortunato Angel Di Maria. L’argentino ha avvertito una sorta di “coltellata” ai flessori della coscia destra. Domani gli accertamenti ma Di Maria rischia di doversi fermare dai 20 ai 40 giorni. Se gli esami evidenzieranno una lesione di primo grado, Il Fideo potrebbe tornare prima dello stop per il Mondiale di novembre-dicembre in Qatar, magari in tempo per l’Inter (6 novembre). Ma se l’infortunio dovesse rivelarsi più grave, il 2022 juventino di Di Maria finirebbe in anticipo. Una tegola enorme per la squadra bianconera che cerca riscatto in campionato. Il Fideo si ferma proprio nel momento in cui si avvicinano i rientri di Federico Chiesa e Paul Pogba. L’azzurro, assente dall’intervento ai legamenti del ginocchio di gennaio, si allena in gruppo, ieri ha lavorato con l’Under 17 e nei prossimi giorni verrà testato in amichevole. Mentre Pogba, reduce dall’operazione al menisco esterno del ginocchio destro, punta a tornare entro fine mese. In infermeria c’è anche Mattia De Sciglio. Tutti questi però salteranno il derby col Torino in programma sabato prossimo alle ore 18.