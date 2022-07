Juventus, la strategia del club se Pogba si ferma

C'è grande apprensione a Torino sponda bianconera per Paul Pogba che si è fatto male una settimana fa in allenamento, riportando una lesione del menisco laterale del ginocchio destro, e non sa ancora quando (e se) si opererà, ma soprattutto a che tipo di intervento dovrà sottoporsi per risolvere il problema. Il centrocampista francese vive questi momenti non con il giusto stato d'animo visto che deve decidere se operarsi subito o rinviare. Pogba è assalito però dalla paura di non poter partecipare al Mondiale e tornare in campo con la Juventus a inizio 2023, buttando via tutta la prima parte della stagione. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, dopo un primo consulto molto poco incoraggiante, dove gli è stato prospettato uno stop dai 3 ai 5 mesi, il calciatore spera di avere qualche buona notizia in più dal luminare francese Bertrand Sonnery-Cottet, specialista del ginocchio che opera a Lione che lo vedrà nei prossimi giorni. L’appuntamento è stato rimandato a dopo il weekend, possibile che lunedì sia il giorno giusto. Intanto Pogba riflette, ragionando su tutte le soluzioni. La Juventus è in attesa di capire quanto dovrà star fuori Pogba per potersi muovere sul mercato. La priorità resta un regista (Paredes), ma serve un’apertura del Psg al prestito. Arthur è in uscita: può partire anche in prestito se il Valencia accetta di pagare tutto l’ingaggio.