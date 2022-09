Juventus, Landucci: “Espulsione condizionato partita e Di Maria reagito a provocazione”

Con Max Allegri squalificato, a parlare per la Juventus dopo il ko di Monza è Landucci: «Bisogna fare meglio, il Monza ha esercitato un predominio territoriale; l’espulsione ha condizionato la partita, Angel ha reagito a una provocazione. Nella ripresa abbiamo avuto qualche palla per fare gol, ma questo è un momento in cui bisogna parlare poco. Abbiamo forse pagato la botta di mercoledì ma le scuse non servono, bisogna stare zitti e pedalare. Per venir fuori da questa situazione dobbiamo continuare a lavorare e capire come fare meglio tutti quanti. Il gruppo non ha problemi, chiaramente si sentono le assenze, ma non servono scusanti. Si deve rialzare la testa e fare fatti, senza arrendersi, preparandosi benissimo per le prossime; adesso sembra tutto nero e bisogna superare questo momento, quando perdi è normale, così come è normale che i tifosi contestino. Dobbiamo fare sicuramente meglio, perché si vince e si perde tutti insieme, e insieme dobbiamo venirne fuori».