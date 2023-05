Juventus-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Juventus e Lecce si daranno battaglia questa sera alle 18 per il turno infrasettimanale di Serie A. Appuntamento all'Allianz Stadium.

Juventus-Lecce si gioca oggi, mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 18 per il primo anticipo del turno infrasettimanale di Serie A. All'Allianz Stadium i bianconeri se la vedranno con i giallorossi.

Entrambe le squadre devono trovare punti preziosi. I padroni di casa della Juventus di Allegri per confermarsi nelle zone che valgono l'accesso alla prossima edizione della Champions League, gli ospiti del Lecce di mister Baroni per allontanarsi ancora dalle zone calde di classifica.

I bianconeri potrebbero affidarsi in attacco a Di Maria e Vlahovic, entrambi recuperati e a disposizione. In mezzo al campo toccherà a De Sciglio e Kostic larghi sulle corsie mentre Fagioli, Paredes e Miretti saranno i tre centrali. In difesa davanti a Szczesny toccherà a Bremer, Bonucci e Danilo.