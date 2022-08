Juventus, lesione per Di Maria. Tra 10 giorni rivalutazione

Allegri lo perde per alcune partite l'argentino

Tegola per la Juventus che perde Di Maria ieri infortunatosi nel match contro il Sassuolo. L'argentino è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato. Il grande protagonista del posticipo del primo turno di Serie A, insieme a Vlahovic, salterà dunque il prossimo match con la Sampdoria. Sarà rivalutato tra dieci giorni, nella speranza di rimetterlo presto a disposizione di Allegri.

All'indomani del bel successo sul Sassuolo, che ha inaugurato il campionato bianconero, la Juventus si è ritrovata questa mattina al JTC. Come di consueto nei giorni post-gara, scarico per chi è sceso in campo all'Allianz Stadium, mentre il resto del gruppo ha svolto un allenamento congiunto con l'Under 19 di Paolo Montero.