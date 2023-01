Juventus, l’ex Rubinho: “Agnelli vincente. Allegri? Un fenomeno”

L'ex bianconero sul momento in casa Vecchia Signora dopo la penalizzazione.

Intervistato da TMW, l'ex portiere anche della Juventus Rubinho ha detto la sua sul momento della squadra dopo il caso plusvalenze e la penalizzazione di 15 punti in classifica. Lato calcitori, l'ex estremo difensore ha commentato: "Il giocatore prova un po' di rammarico in un momento del genere e un po' di tristezza. Dopo tanto sacrificio, essere penalizzati è veramente frustrante".

Passando poi alla figura del presidente, ormai ex, Andrea Agnelli: "Il pres (così chiama Agnelli, ndr) ha gestito in maniera vincente la Juventus nell'arco di tempo in cui c'è stato. Ha fatto cose importanti a livello europeo, non solo in campo, ma anche fuori. Ora credo cercheranno di rimpiazzarlo con una persona altrettanto importante, ma lui ha lasciato tantissimi scudetti, tantissime partite importanti, due finali di Champions... Lascia un grande lavoro".

Su Allegri, invece, Rubinho ha detto: "Allegri è l'uomo giusto per la Juventus in questo momento? Sì, il mister è un fenomeno (sorride, ndr). Lui è troppo forte, intelligente e sa gestire al meglio le situazioni più complicate. Si è dimostrato un allenatore importante e di grandissimo livello in tutte le squadre in cui è stato. Saprà gestire al meglio la situazione senza nessun problema".

E ancora sulle abilità del mister: "Se l'allenatore fa bene fa bene, altrimenti verrà sempre criticato. Il ruolo del tecnico è questo: se la squadra non gira come tutti vogliono che giri, sarà sempre criticato. Il suo è un ruolo altamente esposto, tutti sono i primi a puntare le dita contro gli allenatori. Per me è normale che sia così e sarà sempre così, non credo che la gente cambierà idea in poco tempo".

