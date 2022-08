Juventus, Locatelli: “L’obiettivo è lo scudetto. Ho più responsabilità in campo”

"Sono molto felice, più palloni tocco e più entro in partita. Ho più responsabilità in campo ma non mi spaventa, sono qui per questo. Noi non ci nascondiamo, il nostro primo obiettivo è vincere il campionato e stiamo lavorando in questa direzione. Siamo un grande gruppo, tutti seguiamo Allegri con attenzione. Sul mercato dei bianconeri: "Abbiamo fatto dei grandi acquisti e siamo molto felici. Del Piero? Sono parole molto apprezzate, che rappresentano un grande stimolo per me. Ho scelto la Juventus per questo, so quali sono le mie responsabilità e mi trovo benissimo con i miei compagni. Firmare per la squadra del mio cuore è stato un momento molto emozionante".