Juventus, Locatelli: “Vincere a San Siro un emozione unica, la Nazionale…”

Manuel Locatelli è stato uno degli uomini chiave per la vittoria della Juventus contro l'Inter. Il centrocampista è stato una diga che separava la difesa bianconera dall'attacco nerazzurro, non lasciando i minimi spazi agli avversari. All'indomani della vittoria di San Siro, il calciatore ha dichiarato le proprie sensazioni: "Vincere a San Siro contro l’Inter è ancora più bello, abbiamo fatto una super partita. Sono riuscito a trovare sin da subito la posizione in campo e mi sono sentito importante per la squadra. Contro l’Inter o le altre grandi squadre caricarsi è semplice, ma dobbiamo avere questo atteggiamento tutte le partite”.

SULLA NAZIONALE - Una delle scelte di Roberto Mancini che più ha fatto discutere è stata quella di non convocare Manuel Locatelli. L'Italia tornerà in campo per affrontare Inghilterra e Malta, ma il centrocampista della Juventus non ha ricevuto la chiamata. "Ci sono rimasto male. Vivo la Nazionale come qualsiasi ragazzo e non essere chiamato mi ha fatto star male. Ora voglio dimostrare sul campo cosa posso dare e riconquistarla” ha dichiarato il bianconero tramite il canale twitch del club.