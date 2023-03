Juventus, manovra stipendi chiusa indagine e rischiano anche gli agenti

In casa Juve invece si torna a tremare: la Procura Federale chiude l'indagine sulla manovra stipendi, in arrivo nuove sanzioni. Come riporta Gazzetta.it, il procuratore federale Giuseppe Chiné sta portando a termine l’inchiesta e nei prossimi giorni dovrà informare della chiusura delle indagini i potenziali incolpati. I quattro mesi di lavoro investigativo basato sulle carte inviate a più riprese dalla procura della repubblica di Torino si sono esauriti. E le conclusioni della procura andrebbero in una direzione chiara: la responsabilità del club e di chi lo dirigeva. Dopodiché la procura prenderà l’ultima decisione: o deferire, e quindi rinviare a giudizio (sportivo), o archiviare o scegliere rispetto a eventuali richieste di patteggiamento. L’ipotesi più probabile, vista la possibilità di chiedere tempi più brevi - "purché sia assicurato all’incolpato l’esercizio effettivo del diritto di difesa" - è quella di andare al Tribunale Federale fra la fine di aprile e l’inizio di maggio. Per cercare di chiudere il percorso della giustizia sportiva entro la fine del campionato per i due gradi federali. Per il procuratore federale Chiné i responsabili degli accordi con i calciatori nei due anni del Covid sono la società e gli ex dirigenti. E rischiano anche gli agenti