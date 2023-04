Juventus, Marchisio: “Penalizzazione? Ingiusta. Del Piero una leggenda”

Ai microfoni del podcast Passa dal Bsmt, Claudio Marchisio si è espresso sull'attuale situazione in casa Juventus . Nonostante i bianconeri stiano dando dimostrazione di essere una grande squadra, la questione penalizzazione continua a tenere banco. "Aspettiamo e vediamo cosa succederà. L'unica cosa che posso dire è che, secondo me, dare una penalizzazione in questo momento della stagione non credo sia una cosa corretta. Sarebbe stato più corretto attendere la fine dell'anno e capire cosa ne sarebbe venuto fuori" ha dichiarato l'ex bianconero.

Una leggenda, ormai, in bianconero. La storia di Claudio Marchisio la conosciamo tutti, un ragazzo dal sogno di giocare per la sua squadra del cuore, la Juventus. L'esordio è arrivato in una stagione molto particolare, dove il centrocampista ha conosciuto tanti grandi campioni del passato della Vecchia Signora. Qualcuno indimenticabile: "Del Piero oltre la leggenda c'è la persona. È stato un compagno, un amico. Alex per me è stato di grande aiuto per crescere sia come ragazzo che come giocatore. Quando arrivai in prima squadra era l'anno di Calciopoli, con noi giovani che ci ritrovammo in prima squadra con i campioni del mondo. Immaginati l'emozione".