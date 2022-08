Juventus, Milik: “Essere qui è momento speciale della mia vita”

In conferenza stampa all'Allianz Stadium oggi il nuovo attaccante della Juventus Arkadiusz Milik. Il bianconero ha raccontato le sue emozioni e sensazioni per il passaggio alla Juventus. «Questo è un momento molto speciale della mia vita, è sempre stato il mio obiettivo arrivare in un club così grande, una cosa bellissima per me. Voglio dare il mio contributo alla squadra, sono felice e voglio fare tanti gol».

«Ho fatto ancora pochi allenamenti con la squadra, ma so che posso giocare in coppia d’attacco con Vlahovic. L’ho fatto spesso in nazionale con Lewandowski. Deciderà il mister se farci giocare insieme oppure no. Io, in avanti, posso giocare sia da solo che in coppia. Il mio obiettivo non cambia mai: fare gol. Dusan? É molto giovane e molto forte, può migliorare ancora tantissimo, davanti a se ha un grande futuro».