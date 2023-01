Juventus-Monza, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 15 per il match di Serie A.

Redazione ITASportPress

Juventus-Monza si giocherà oggi, domenica 29 gennaio 2023 alle ore 15 per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Match davvero importante per entrambe le formazioni chiamate a trovare un risultato positivo per motivi differenti.

Juventus-Monza, le ultime Da una parte la Juventus che, dopo la penalizzazione ricevuta per il caso plusvalenze, ha necessità di ritrovare tre punti e entusiasmo per tentare l'impresa della rimonta. Dall'altra il Monza di Palladino che vuole confermare quanto di buono visto fin qui e magari ripetere il risultato visto all'andata.

Nei bianconeri si potrebbero rivedere Pogba e Vlahovic ma certamente non dall'inizio. Attacco affidato a Di Maria e Kean, in vantaggio su Milik. Non ci sarà Chiesa. In difesa possibile vedere Gatti con Bremer e Danilo davanti a Szczesny.

Il Monza con Pessina e Caprari che agiranno alle spalle di Mota Carvalho. Attenzione a Ciurria che ha il piede caldo e che sarà sulla fascia pronto a colpire. In difesa davanti a Di Gregoria ci saranno Izzo, Pablo Marì e Caldirola.

Probabili formazioni e dove vederla — Juventus-Monza, gara valida per la ventesima giornata di Serie A, si giocherà domenica 29 gennaio 2023 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio alle ore 15.00. Il match verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN e sarà visibile scaricando l'app su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Ovviamente la gara sarà trasmessa anche in streaming da DAZN e sarà disponibile su smartphone, tablet e pc.

Di seguito le probabii formazioni della gara:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All. Allegri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Machin, Rovella, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. All. Palladino.