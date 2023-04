Juventus-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Super sfida all'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli in programma questa sera alle 20:45.

Juventus-Napoli si giocherà oggi, domenica 23 aprile 2023 alle ore 20:45 per la 31esima giornata di Serie A. Big match all'Allianz Stadium tra i bianconeri padroni di casa e i partenopei che sono in vetta alla classifica.

Juventus-Napoli, le ultime I padroni di casa della Juventusguidati da Massimiliano Allegriin panchina potrebbero affidarsi ad un 3-5-2 con Milik e Vlahovic di punta. Saranno, invece, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic a formare il centrocampo da destra a sinistra. In difesa, il ritorno di Szczesny con Danilo, Bremer e Alex Sandro a completare il reparto.

Nel Napoli ci saranno i big in avanti con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Titolarissimi anche in mezzo al campo dove non mancheranno Anguissa, Lobotka e Zielinski. Davanti a Meret importante recupero di Rrahmani in difesa con Kim accanto. Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra al posto di Mario Rui infortunato.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Juventus-Napoli andrà in scena, come detto, oggi domenica 23 aprile 2023 alle ore 20:45 per la 31esima giornata di Serie A. La partita potrà essere vista dagli appassionati di calcio in diretta tv e streaming.

La gara dell'Allianz Stadium, big match odierno, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN: per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, usare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast oppure console PlayStation e XBox. Un'altra soluzione, prevede l'utilizzo del TIMVISION Box. Chi è abbonato sia a che a Sky, inoltre, attivando Zona DAZN potrà vedere Juventus-Napoli in tv al canale 214 di Sky.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.