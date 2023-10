Juventus, netta riduzione dell’ingaggio per Pogba. Ecco quanto guadagnerà

Il Pogba -bis non è stato quello che tutti noi ci aspettavamo, o meglio, che i tifosi bianconeri speravano. Tanti infortuni hanno tenuto lontano il francese dalla sua miglior condizione fisica, fin quando è risultato positivo al testosterone. Essendo il giocatore più pagato della rosa, la Juventus non ha potuto fare a meno che intervenire. Lo ha fatto su due fronti: uno sportivo, con il calciatore che è stato allontanato sia dal gruppo squadra che dallo staff, l'altro meramente economico e riguarda lo stipendio.

STIPENDIO: Solo dieci presenze la scorsa stagione che avevano fatto sperare alla Juventus e i suoi tifosi in un ritorno in grande stile. E questo era l'obiettivo di Paul Pogba, prima di risultare positivo al test anti-doping e venire squalificato. Così la Juve è corsa ai ripari e dopo la conferma delle controanalisi ha deciso di ridurre il salario del calciatore al minimo possibile. Ora, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il francese guadagna circa 2000 euro al mese e raggiungerà il totale dei 42.000 euro annui previsti da regolamento. Una cifra particolarmente differente rispetto ai 10 milioni l'anno che percepiva in precedenza. Ricordiamo che era il più pagato della rosa ed ora è in attesa di quella che, con grande probabilità, sarà una separazione consensuale.