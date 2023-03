Juventus, nubi all’orizzonte: i processi sportivi diventano tre

La Juventus da tempo è impegnata su due fronti: campo e tribunali. Se la squadra di Max Allegri è in netta ripresa non arrivano le stesse buone notizie per le vicende giudiziarie. Domani sarà una giornata cruciale visto che si aprirà un nuovo fascicolo. Quello delle “manovre stipendi e manovra agenti” si trasformerà in un avviso di conclusione delle indagini firmato dal procuratore Chinè per la Juventus. Per i bianconeri non sembra esserci un’altra via chiave se non quella di tornare a difendersi ancora una volta in tribunale. Le cosiddette partnership “sospette” con le altre società rimarrebbero fuori dal secondo deferimento e dal successivo processo. Chinè non dovrebbe includere le carte su questo tema nella conclusione delle indagini perché potrebbero emergere nuovi elementi più avanti. In questo modo – scrive Il Corriere dello Sport – i processi della Juventus diventerebbero tre: