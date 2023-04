Juventus, oggi la decisione sul -15. Gli scenari possibili

Oggi il Collegio di Garanzia del Coni discuterà il ricorso presentato dal club bianconero contro la penalizzazione di 15 punti

Oggi è lo Juventus day, la giornata che ogni tifoso della Vecchia signora attendeva da giorni. Oggi il Collegio di Garanzia del Coni discuterà il ricorso presentato dal club bianconero contro la penalizzazione di 15 punti decisa dalla Corte Federale d'Appello della Figc. Ma non è finita qui perché oggi si deciderà anche sulla chiusura della Curva Sud nel match contro il Napoli, il tutto mentre la squadra di Allegri sta vivendo la vigilia del ritorno dei quarti di Europa League contro lo Sporting dopo il successo dello Stadium firmato da Gatti. In comune tra le due squadre non c'è solo Cristiano Ronaldo: tanti gli intrecci di mercato. Mercoledì prossimo, poi, in programma c'è il ritorno di Coppa Italia contro l'Inter: insomma, è una settimana che vale la stagione.

Secondo quanto riporta Gazzetta dello Sport questi sono gli scenari possibili della sentenza del Collegio di Garanzia presso il Coni.

1 — Ricorso accolto Sappiamo che il Collegio è un organo di “legittimità” e dunque non può decidere nel merito, ma è chiamato a intervenire «esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti» (art. 12 bis comma 2 dello Statuto Coni). Nel caso in cui ravvisasse uno di questi vizi di forma o una violazione del diritto di difesa, i cinque giudici potrebbero decidere di accogliere in toto il ricorso della Juventus annullando con effetto immediato la sentenza della Corte federale d’Appello e dunque la penalizzazione di 15 punti e le inibizioni per gli ex dirigenti bianconeri.

2 — Ricorso respinto Se al contrario il Collegio non riscontrasse violazioni in questo senso potrebbe respingere il ricorso del club e degli altri sanzionati, confermando il -15. La questione sportiva si chiuderebbe qui: un eventuale ulteriore ricorso al Tar potrebbe essere utile alla Juve in termini di risarcimento, ma non verrebbe più toccata la classifica.

3 — Rinvio alla Corte Se prima parlavamo di scenari più gettonati il riferimento era proprio a questo terzo caso. Il Collegio di Garanzia ha infatti facoltà di rinviare il processo alla Corte federale d’Appello, chiedendo di rimodulare la pena. In questo caso i 15 punti verrebbero restituiti in attesa del nuovo giudizio. Si tratterebbe della terza volta in cui la Corte è chiamata a valutare le presunte violazioni della Juventus sulle plusvalenze.