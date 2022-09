Juventus, Paredes: “Quando ho saputo che Di Maria veniva a giocare qui…”

Nelle prime due partite ufficiali con la maglia della Juventus ha già dimostrato tutto il suo grande talento, prendendo subito le chiavi del centrocampo bianconero. Oggi Leandro Paredes ha raccontato i suoi primi giorni bianconeri, e non solo, nella conferenza stampa ufficiale di presentazione. «Le prime impressioni sono buone, sono in una squadra che ha un allenatore e dei giocatori forti. Voglio dare il mio contributo. Darò sempre il cento per cento, sono pronto per aiutare i miei compagni».