Juventus, per la difesa un bosniaco del Malmö

La Juventus ha messo gli occhi su Dennis Hadzikadunic calciatore bosniaco con cittadinanza svedese originario della Bosnia ed Erzegovina, difensore del Malmö FF in prestito dal Rostov. Notizia riportata dalla stampa russa con il club torinese che vorrebbe prendere in prestito il calciatore 24enne. Il bosniaco, che ha trascorso quasi tutto il 2022 in prestito al Malmö, non ha intenzione di tornare al club del Rostov, nonostante i restanti sei mesi di contratto. La Juventus che cerca un difensore potrebbe tesserare il giocatore fino alla fine della stagione 2022/23. Dennis Hadzikadunic ha collezionato 39 presenze con il Malmö, segnando 1 gol. Il difensore viene valutato 3,5 milioni di euro.