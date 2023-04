Juventus per la sfida contro la Lazio Allegri recupera due top

Buone, anzi ottime, notizie per la Juventus che per la prossima sfida di campionato vede il rientro di due pilastri della squadra. Per la trasferta in casa della Lazio, infatti, potrebbero tornare tra i convocati anche Leonardo Bonucci e Paul Pogba. I due erano ai box per infortunio, con il francese che non è riuscito ad accumulare nemmeno il minutaggio di una partita nel corso dell'intera stagione. I due sarebbero infatti tornati ad allenarsi con il resto del gruppo e, quindi, a disposizione di Max Allegri. A riportarlo è Sky Sport.