Juventus, per Zidane c’è ancora una possibilità

Continua a non convincere la direzione tecnica di Massimiliano Allegri, che vede una Juventus girare tra alti e bassi. I bianconeri sono in grado di alternare un filotto di vittorie importante ad un risultato deludente, non garantendo comunque una costruzione del gioco entusiasmante. Per tale motivo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport via ilBianconero, il profilo di Zinedine Zidane sarebbe uno dei candidati per un eventuale cambio di panchina.