Juventus, Pogba cambia idea: si opera

A differenza di quanto precedentemente annunciato, il centrocampista Paul Pogba ha deciso di non rinviare l'operazione a dopo il Mondiale. Oggi stesso il francese sarà sottoposto alla meniscectomia per curare la lesione al menisco laterale del ginocchio destro. In questo modo dovrà stare fuori almeno altri 40-60 giorni prima della ripresa dell’attività agonistica. Significa che rientrerà tra la metà e la fine di ottobre, con l’obiettivo di non mancare al Mondiale in Qatar (che inizierà a metà novembre).