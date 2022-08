Juventus, Pogba non si opera e lo stop è di un mese

Paul Pogba non si opera dopo l'infortunio al menisco. Terapia conservativa per il francese, saranno dunque cinque le settimane di recupero. Dopo il consulto medico fatto in giornata, a Lione, col professor Bertrand Sonnery-Cotter, si è scelta la strada che evita lo stop lungo, ma anche quella che non garantisce la risoluzione totale del problema. Il francese dunque dovrebbe tornare a disposizione nel weekend del 10-11 settembre quando la Juventus ospiterà la Salernitana.