Juventus, Pogba: “Sono tornato a casa, è un sogno. Allegri è la persona giusta”

Redazione ITASportPress

Paul Pogba ha fatto il suo ritorno alla Juventus dopo essersi svincolato dal Manchester United. Nella giornata di oggi il centrocampista ha sostenuto la conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

TORNARE A CASA - "Sono molto contento di tornare qua a casa, perché qui mi sento a casa. Avete visto la gente come mi ha ricevuto. È più che un sogno tornare qua, sono molto molto contento. Quando ero a Manchester mi faceva piacere ricevere messaggi d'amore dai tifosi della Juve. Ma ero concentrato sul Manchester. Nell'ultimo anno ho pensato di tornare e ora l'ho fatto. Penso che i tifosi siano contenti per il mio ritorno. Pressione? Cosa vuol dire? Sono stato alcuni anni via, ora sono tornato. Sono fiducioso e penso di poter fare bene".

ALLEGRI E LA SCELTA - "Con Allegri ho sempre avuto un buon rapporto. Ho parlato con lui nell'ultimo anno. Tornare qui con lui è bello. Torno nel momento giusto e con la persona giusta. C'erano anche altre squadre, ma volevo tornare alla Juve. Il mio corpo e la mia testa mi hanno detto di tornare alla Juve e l'ho fatto. Chi mi è mancato di più? Voi giornalisti (ride, ndr). No, i tifosi. Qui in Italia i tifosi sono differenti. Ne ho parlato anche con Evra quando ero a Manchester. Ora ho più esperienza, conosco meglio il mio corpo. Non sono più un giovane. Ho imparato tanto al Manchester, posso aiutare anche i più giovani ora. A livello tecnico non è cambiato nulla, posso aiutare la squadra come fatto prima".

VINCERE - "Ho sentito molto amore al mio ritorno. L'anno scorso la Juve non ha vinto e io non ho vinto, quindi abbiamo lo stesso obiettivo. Speriamo di vincere. Voglio vincere. Non mi piace perdere e anche la Juve è così. Sono un uomo, sono un papà. Dopo l'allenamento devo giocare con i bambini e mi devo riposare. Torno con una famiglia, ma Pogba è sempre lo stesso. Voglio sempre vincere, ho fame".