Juventus, Pogba vede la luce: ecco quando può tornare

Paul Pogba sta per tornare a disposizione della Juventus e mister Allegri . Il Polpo sembra vicino al rientro o meglio, è già tornato, per lo meno ad allenarsi col resto della squadra.

Nelle scorse ore, infatti, il centrocampista si è allenato col resto della squadra alla Continassa. Una circostanza che non basta per immaginarlo in campo già martedì sera contro l'Inter in Coppa Italia, mache, secondo Tuttosport , potrebbe vedere il suo rientro davvero vicino.

Molto dipenderà dalla risposta dei prossimi allenamenti, ma l'obiettivo del centrocampista è quello di rientrare nell'elenco dei convocati per la trasferta contro la Lazio in programma sabato. Pochi giorni ancora per essere disponibile. In alternativa la gara seguente dopo Pasqua. Potrebbe finalmente esserci la luce per il francese che dal suo ritorno in bianconero ha avuto, causa problemi fisici, praticamente solo ombre...