Juventus, Pogba: “Veniva tutto dalla mia testa, ma ora pronto a tutto”

Protagonista di una delle sue stagioni più travagliate della sua carriera, Paul Pogba si è messo "a nudo" e parlato dei problemi che lo hanno afflitto nel corso dell'annata: "È stata la stagione più complicata della mia carriera - ha esordito il centrocampista ai microfoni di Views -. Quando non stai bene nella testa, il corpo ti segue. Veniva tutto da lì... ma quando ho realizzato tutto questo, sono riuscito a reagire ed è stato un bene per me e per il mio benessere". Ricordiamo che il numero 10 della Juventus ha saltato ben 53 partite questa stagione, prima per infortunio al menisco poi per diversi problemi muscolari.