Juventus, Porrini: “Ci sono troppe prime donne che faticano a mettersi…”

Da dove bisogna ripartire con il calcio italiano? "Il livello di federazione rispecchia la politica del paese. Poca chierezza, troppe persone da ascoltare. Per ripartire bisognerebbe agire come in Germania, dove è presente una Lega che decide e parla poco, ma in modo concreto. Tutte le società dovrebbe accetare le proposte della Lega. In italia, invece, si tende sempre ad accontentare tutti. Sarebbe necessario ripartire fissando delle regole chiare, tali da essere rispettate, per agevolare la crescita del movimento e per avere calciatori italiani forti. Nell'ultimo decennio, le squadre italiane non riescono a trovare giocatori di grande talento. Prima c'erano calciatori straordinari come Baggio e Mancini, in passato il loro numero era più elevato. Bisognerebbe avere anche delle idee chiare, per facilitare la maturazione dei settori giovanile ed estrapolare tanti talenti".