Juventus, quanti recuperi per Allegri in vista Hellas Verona

Chi recupera e chi no per i bianconeri in vista della prossima sfida di campionato contro gli scaligeri

CHI NON RECUPERA - Situazione leggermente differente per Leonardo Bonucci, il quale non è riuscito a recuperare per la sfida di sabato 1 aprile. Saltando il match contro l'Hellas Verona, quindi, il capitano potrebbe tornare a disposizione di Max Allegri o per la Coppa italia contro l'inter o per la prossima di campionato, quella contro la Lazio. Medesime condizioni anche per Paul Pogba, il quale non ha recuperato del tutto nel corso della sosta e si candida per una convocazione contro i nerazzurri.