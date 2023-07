Juventus, Rabiot: “Vogliamo vincere il campionato. Rimasto anche per Allegri”

Sul canale Twitch della Juventus, si è collegato, fresco di rinnovo e di rientro al lavoro alla Continassa, Adrien Rabiot. Queste le sue dichiarazioni: "L'obiettivo quest'anno è di vincere il campionato. Sono rimasto anche per questo, è una bella sfida". Adrien Rabiot guarda all'anno che inizia con la Juventus senza obiettivi di secondo livello, ma punta dritto al ritorno al successo più importante: "Due stagioni di fila senza trofei sono state difficili, io sono venuto qui per vincere, la Juventus è un club che ha sempre vinto", ha detto il centrocampista francese rispondendo alle domande sul canale Twitch del club bianconero. . Inevitabile partire proprio dal suo rinnovo e dalle motivazioni: «Non è un segreto, Allegri ci teneva molto, mi ha parlato tanto durante la stagione e anche mentre stavo in vacanza. Ma tutta la squadra e lo staff mi hanno fatto sentire il loro affetto, da Cherubini a Giovanni Manna: è stato molto bello. E poi i tifosi: il loro aiuto è molto importante, lo è stato in queste stagioni, mi stanno facendo sentire la loro vicinanza e a me piace fermarmi quando posso a parlare con loro. Siamo tutti insieme, difendiamo gli stessi colori. Anche per loro sentirsi più vicini è importante».