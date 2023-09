Juventus, riecco Pogba: si allena con la moglie in attesa delle controanalisi

Prima apparizione social per Paul Pogba dopo la positività al testosterone riscontrata la scorso 11 settembre. Il centrocampista francese, sospeso in maniera preventiva dal tribunale antidoping e dalla Juventus, non postava nessun contenuto dai primi di settembre. L'ex Manchester United è così riapparso in una storia pubblicata su Instagram dalla moglie Zulay Pogba. I due si allenano insieme in palestra. Paul Pogba sta vivendo questo periodo con il fiato sospeso. Nei prossimi giorni si farà luce sulla positività al testosterone riscontrata al termine di Udinese-Juventus. Nella gara giocata alla Dacia Arena e vinta dalla squadra di Massimiliano Allegri, l'ex Manchester United è rimasto in panchina e non è sceso in campo.