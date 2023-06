Juventus, rinnovo Cuadrado: “Una proposta mi è stata fatta, ma…”

Proposta al ribasso per il rinnovo di Juan Cuadrado: il colombiano riflette, novità dopo gli impegni con la Nazionale

Balla qualche milione tra la permanenza e l'addio del colombiano a Torino. Dopo una stagione altalenante, non all'altezza del nome di Cuadrado, l'esterno della Juventus valuta la proposta di rinnovo offerta dalla Vecchia Signora. Certamente al ribasso viste le condizioni del club e l'età del calciatore (35 anni), con un ingaggio che passerebbe dagli attuali 4,5 milioni ai 2/2,5 offerti dai bianconeri. Alla domanda il giocatore ha risposto direttamente dal ritiro della Colombia: "Mi è stata fatta una proposta, ma in questo momento non ci sto pensando. Ho comunicato alla Juventus la volontà di parlarne tra qualche giorno".