Juventus, ritrovata la carta di Ronaldo: vale 20 milioni

Momento di alta tensione alla Juventus. Tra vicende pessime in campo e quelle complicate fuori, non si parla d'altro in questo momento che della crisi della compagine bianconera. Ci sono novità sull'inchiesta Prisma della Procura di Torino sui bilanci della Juventus. I magistrati hanno trovato la famosa scrittura privata con Ronaldo (quella "che non si deve trovare", come emerse da una intercettazione già nota) -riporta la Gazzetta dello Sport-. E non c'è solo questo in ballo, perché la lente degli inquirenti è anche puntata sui compensi ai procuratori per operazioni considerate inesistenti, oltreché sui contratti depositati in Lega per la riduzione degli stipendi durante l'interruzione causata dal Covid. Ieri la società bianconera si è difesa diramando un comunicato ma, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrà farlo anche in tribunale. La vicenda è complessa e alla Procura i conti bianconeri proprio non tornano.