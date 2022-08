Juventus-Roma, le formazioni ufficiali

Comunicate le formazioni ufficiali di Juventus-Roma, gara valida per la terza giornata di Serie A. Novità in casa Juve: Massimiliano Allegri lancia Miretti dal primo minuto in cabina di regia. Panchina per Milik, Cuadrado e Kostic nel tridente con Vlahovic. In casa Roma tutto confermato rispetto alle previsioni della vigilia.