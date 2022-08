Juventus-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV - L’incontro tra Juventus e Roma, valevole per la 3° giornata del campionato 2022-2023 di Serie A, si disputerà sabato 27 agosto alle ore 18:30. Sarà possibile seguire l’evento in televisione in esclusiva sulla piattaforma di Dazn, visibile su una moderna smart tv (anche sullo SkyQ), o collegando un normale televisore ad una console Playstation o Xbox, o TimVision Box o utilizzando dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.