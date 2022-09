Juventus-Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla

Qualche cambio di formazione per i padroni di casa della Juventus che potrebbero affidarsi a Vlahovic e Milik in attacco anche se Kean scalpita, magari al posto del polacco. Da capire se Allegri si affiderà a Fagioli e Miretti dall'inizio in mezzo al campo con Paredes in mediana a gestire il pallone. In difesa Allegri potrebbe dare una possibile maglia da titolare per Gatti accanto a Bonucci. Ospiti della Salernitana con Dia e Bonazzoli in attacco per cercare di colpire la Vecchia Signora. L'esperienza di Fazio e Candreva nei reparti di dietro e di mezzo.