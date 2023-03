Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera per il match di campionato di Serie A.

Redazione ITASportPress

Juventus-Sampdoria si gioca questa sera, domenica 12 marzo 2023 alle ore 20:45 per la 26esima giornata di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri ospitano i blucerchiati di Dejan Stankovic alla ricerca di punti salvezza.

Juventus-Sampdoria, le ultime Padroni di casa della Juventus con qualche problemino in avanti con Chiesa, Milik e Di Maria out. Ci sarà Vlahovic a pungere la retroguardia blucerchiata. In suo sostegno i giovani Miretti e Fagioli che potrebbero giocare insieme alle sue spalle. In mezzo al campo Rabio con la sorpresa Barrenechea, altro giovanissimo. In difesa Perin tra i pali con Bremer, Bonucci e Danilo davanti.

Qualche guaio di formazione anche per la Sampdoria di Stankovic che in attacco conterà su Gabbiadini sostenuto da Djuricic. I muscoli e la tecnica di Rincon e Winks in mezzo al campo. Attenzione in porta dove con l'infortunio di Audero si giocano un posto Turk e Ravaglia con il primo favorito.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partitra tra Juventus-Sampdoria si giocherà, come detto, domenica 12 marzo 2023 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio alle ore 20.45 per la gara valida per la 26^ giornata di Serie A.

Il match tra bianconeri e blucerchiati sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv compatibile, su console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Juventus-Sampdoria in diretta tv sul canale 214 di Sky attivando 'Zona DAZN'.

Di seguito le probabili formazioni della partita nel dettaglio:

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Miretti, Fagioli; Vlahovic. All. Allegri

SAMPDORIA (3-5-1-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Leris, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini. All. Stankovic