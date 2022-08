Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Esordio in Serie A per la Juventus che all'Allianz contro il Sassuolo sarà senza Pogba e Szczesny infortunati. Allegri sceglie McKennie a sinistra: Kostic parte dalla panchina. In attacco c'è Vlahovic, in coppia con Di Maria. Nel Sassuolo fuori Pinamonti e Raspadori; nel tridente gioca Kyriakopoulos. La partita è in diretta sulla app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky; calcio d'inizio alle 20.45.