Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Inizia stasera il campionato della Juventus che alle 20.45 ospiterà il Sassuolo all'Allianz, nel match che chiude la prima giornata di Serie A. A Torino sarà la prima volta di Bremer e di Angel Di Maria, in un 15 di agosto che di solito in Italia non è dedicato al calcio ma quest’anno, col Mondiale invernale che incombe, è tutto un po’ particolare.

Dubbio - Allegri stasera, proporrà un 4-4-1-1 che garantisce più certezze in una fase di emergenza, essendo la Juventus senza 7 uomini (da Kean e Rabiot squalificati a Szczesny e Pogba infortunati) ma ci sono anche le buone notizie relative al probabile rientro anticipato di McKennie e alla crescita di condizione di molti altri rispetto alla settimana scorsa. L’ipotesi di 4-3-3 favorirebbe la presenza dal primo minuto di Fagioli, insieme a Locatelli e Zakaria. Con Cuadrado sulla linea d’attacco insieme a Vlahovic e Di Maria. Per il 4-4-1-1 unici ballottaggi per il tecnico bianconero fra De Sciglio e Alex Sandro e tra Kostic e McKennie. Per gli ospiti, subito in campo il nuovo acquisto Pinamonti.