Juventus, senti Galeone: “Almeno 4 acquisti altrimenti per lo scudetto serve miracolo”

L'ex mister ha commentato le aspettative per questa stagione alle porte per i bianconeri.

Giovanni Galeone mette in guardia la Juventus in vista della stagione 2022-23. L'ex allenatore, vicinissimo all'attuale mister bianconero Massimiliano Allegri, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della forza della rosa della Vecchia Signora sottolineando come servano innesti per poter competere ad un certo livello.