Juventus, si ferma Federico Chiesa: derby a forte rischio

Juventus, da Vlahovic a Chiesa: il punto sugli infortunati

In attesa di novità per quanto riguarda le condizioni di Dusan Vlahovic (ancora non in gruppo in questa settimana), la Juventus di Massimiliano Allegri rischia concretamente di perdere anche Federico Chiesa per la gara contro il Torino. Per il derby della Mole di sabato 7 ottobre infatti, anche l'altro attaccante titolare dei bianconeri sarebbe fortemente a rischio. Come appreso da Sky Sport, Chiesa ha accusato un fastidio muscolare nel corso dell'allenamento odierno e, per questo motivo, le sue condizioni creano grande apprensione nei bianconeri, che potrebbero davvero perdere Chiesa per il derby. A questo punto, è praticamente certa una maglia da titolare per Arek Milik, pronto a prendere il comando del reparto offensivo della Juventus.