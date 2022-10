Juventus, si guarda al futuro con due giovani nel mirino

Per i bianconeri rinforzi in arrivo

In casa Juventus si pensa al futuro. La dirigenza bianconera come riporta oggi la Gazzetta dello Sport ha messo nel mirino Strahinja Pavlovic, classe 2001 del Salisburgo e compagno di Nazionale di DV9 (essendo extracomunitario, potrebbe essere acquistato solo in estate, avendo la Juve già occupato i due slot con Kostic e Paredes), e Alfonso Pedraza del Villarreal. Il centrale serbo è mancino, più giovane di un anno rispetto a Dusan e con una struttura simile. Se il bomber bianconero raggiunge i 190 centimetri,il connazionale arriva addirittura a 194. Pedraza, invece, ha lo stesso agente di Kenan Yildiz e già ad agosto è stato vicino a lasciare la Spagna. Osservato speciale Pavlovic, proprio come Vlahovic, è cresciuto nel Partizan Belgrado, una delle migliori fabbriche di talenti a livello europeo.