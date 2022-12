Juventus, si muove anche l’Uefa che avvia indagine

Dopo la Procura di Torino e la Consob, l'organo europeo ha annunciato in una nota di aver avviato una procedura per valutare quanto fatto dalla società negli ultimi anni.

La Juve è in mezzo ai guai. Adesso si muove anche l'Uefa che in un comunicato si sofferma sulle presunte violazioni finanziarie. La UEFA ha aperto un'indagine sulla Juventus, relativamente ad una potenziale violazione delle norme sulle licenze per club e sul fair play finanziario. Ad aprire l'inchiesta è stata la Prima Camera del CFCB, ovvero l’Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA.