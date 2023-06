Juventus, si programma con Allegri

SCANAVINO – A rendere ufficiale il nome del coach che rimarrà sulla panchina bianconera, è stato il direttore generale Maurizio Scanavino ai microfoni di Sky Sport: “Allegri non è mai stato in discussione. Con lui c'è totale condivisione su tutti i piani della società, gli scenari futuri, l'organizzazione e il mercato. In un quadro economico della società ancora complicato.Abbiamo attraversato insieme la bufera e il rapporto si è consolidato rapidamente Non sono mancati i momenti di confronto anche accesi, ma sono stati costruttivi, con la volontà di fare il meglio per la squadra”.