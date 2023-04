Juventus, sospesa la squalifica della curva sud contro il Napoli

Il primo round va alla Juventus. In attesa della sentenza per quanto riguarda la penalizzazione di 15 punti, i bianconeri esultano per la decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale. Nell'udienza fissata il 14 aprile, infatti, l'organo ha deciso di sospendere la squalifica della tribuna sud dell'Allianz Stadium per la sfida casalinga contro il Napoli. Il tutto riguardava gli insulti a sfondo razzista di un gruppo di tifosi nei confronti di Romelu Lukaku, i quali hanno poi acceso il tanto discusso parapiglia finale del derby contro l'Inter.