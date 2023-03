Juventus, sospiro di sollievo per Chiesa: l’esito degli esami

Effettuati nella giornata odierna gli esami strumentali per individuare il problema che ha costretto l'attaccante della Juventus Federico Chiesa a lasciare il campo nel Derby d'Italia. Il numero 7 è entrato nel corso della seconda frazione del match contro l'Inter, per poi chiedere nuovamente il cambio giusto 16 minuti più tardi. Per fortuna della Vecchia Signora per il bianconero sono escluse lesioni, per cui non si dovrebbe trattare di un infortunio grave.