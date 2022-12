Juventus-Standard Liegi, probabili formazioni e dove vederla in tv

Amichevole oggi pomeriggio per la Juventus che affronterà lo Standard Liegi. Occhi puntati soprattutto sulla coppia d’attacco Milik-Kean. Toccherà al polacco e all’italiano guidare i bianconeri contro i belgi (ore 14.30, Allianz Stadium) e il 4 gennaio a Cremona in campionato. Non ci saranno i campioni del mondo Di Maria e Paredes. L’amichevole di oggi pomeriggio sarà importante anche per Federico Chiesa, assente nei test contro Arsenal e Rijeka a causa di un affaticamento muscolare subito pochi giorni prima della trasferta di Londra.